Komisyon devreye girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili, "Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti.

Vatandaşları selamlayarak Maraş'a girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Maraş bölgesini ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ve Türkiye’den gelen bakanlar eşlik etti.

Erdoğan ve beraberindekilere, Maraş'ta sahil kısmında hazırlanan alanda ikramda bulunuldu.

Kapalı Maraş'ın girişinde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşları selamlayarak Maraş'a girdi.

Bölgede bulunan binalara KKTC ve Türk bayrakları asıldı.

Bu iş çözüme kavuşur

Buradaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Maraş bölgesinin kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır."

Tatar’dan mülk sahiplerine çağrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." ifadelerini kullandı. Kapalı Maraş'ın 46 yıldır kapalı olduğunu ve KKTC'yi geliştirme çabaları içinde açılmaya hazır hale geldiğini belirten Tatar, "Maraş'ın büyük bölümü zaten açık ama açılmayan ve 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölge artık açılmaya hazır vaziyette. Çünkü 46 yıldır güney komşularımızla her türlü anlaşma çerçevesinde, güven artırıcı önlemler bağlamındaki öneriler karşı tarafça reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının insan haklarının bir gereği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Maraş'ın açılması ve mal sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mallarına mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık."