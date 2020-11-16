Beton kapaklar kırıldı

Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı. Polis, Tandoğan’ın Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altında alındığını açıkladı.

Kapalı Maraş bölgesinde, Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı 71 yaşındaki Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 17.30 sıralarında, Mağusa’da Kapalı Maraş Bölgesinde “ Lordos Otel binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yaya yürümekte olan Mehmet Şükrü Tandoğan beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralandı.

Tandoğan düşmüş olduğu çukurdan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Tandoğan, daha sonra Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.