Tatar: Masaya dönmeye hazırız

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının masaya dönmeye hazır olduğunu ancak artık masada yeni çözüm modellerinin de olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, bugüne kadar Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayan, yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametrelerinin artık değişmesi gerektiğine işaret eden Tatar, “Rum tutumu nedeniyle, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığı, son 43 yıldır yaşananlarla ortaya çıkmıştır” dedi.

“Artık, egemen eşitliğe dayalı çözüm, yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir” diyen Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta var olan iki halk ve iki Devlet var olan gerçekler temelinde iş birliği yapmalıdır. Kıbrıs’ın bölgemize ve dünyaya örnek bir barış adası olması için haklarımızdan, egemenliğimizden ödün vermeden gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak kimse bizden Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi, Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememelidir. Biz, bugünlere nasıl geldiğimizin bilincindeyiz.”

Türkiye sayesinde en önemli altyapı yatırımlarının yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ne zaman ekonomik dar boğaz yaşansa, tek yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, “Biz; bunları unutmadık, unutamayacağız. Biz; Türkiye’nin bizim için taşıdığı önemin bilincindeyiz, farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Maraş, KKTC toprağıdır

Konuşmasında Maraş konusuna da değinen Ersin Tatar, “Kapalı Maraş’ı açma kararımız, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Maraş, KKTC egemenliğindedir ve KKTC toprağıdır” dedi.

Yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerine geri dönmeleri, insan hakları bakımından da son derece önemli bir açılım olduğuna vurgu yapan Tatar, “Bu konuda zat-ı devletlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin; Maraş’ın açılması için almış olduğumuz karara vermiş olduğu kararlı destek için minnettarız” dedi.