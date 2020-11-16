6 önemli mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37’nci yıldönümü nedeniyle ülkeye gelen ve düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Anamur suyunda olduğu gibi deniz altından elektrik ve gaz geleceğini, Mal Tazmin Komisyonu’nun çalışmaya başlayacağını, mülk sahiplerinin Maraş’a yerleşeceğini ifade etti.

Erdoğan, “Tatar’ın Azerbaycan’ı ziyareti için adım atılacak, KKTC’de yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorunuyla ilgili ise "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca yakın bir gelecekte KKTC için 500 yataklı yeni hastane sözü verdi.

Kutlama renkli geçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37’nci yıldönümü dün çeşitli etkinliklerle kutlanırken, törenlere katılmak üzere ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki törene, ardından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’ne katıldı.

Vatandaşlar tören meydanını doldurdu; ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla kutlamaya katılan genç yaşlı çocuk herkes Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla devam eden tören, halk dansları gösterisi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konseri ve resmigeçitle sona erdi.

Semaya ay-yıldız çizildi

Geçiş sırasında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri uçakları da tören alanı üzerinden uçarak,

semaya ay-yıldız çizdi.

Törene, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye eski başbakanlarından Binali Yıldırım, Türkiye’den gelen bakanlar ve yetkililer ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, komutanlar ve diğer yetkililer de katıldı.

Maraş’ı gezdi

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyetle birlikte 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti.

Erdoğan dün hem Resmi Geçit Töreni’nde hem de Maraş ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor" dedi.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir." şeklinde konuştu. "Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır." diyen Erdoğan, "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir." dedi.

Diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmadı

Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasp edilen Kıbrıs Türkleridir." dedi.

Erdoğan, hidrokarbon kaynakları ile ilgili de "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez." şeklinde konuştu.

Sudan sonra elektrik de gelecek

KKTC'yi daha da güçlendirecek çalışmaları, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “KKTC Su Temin Projesini, 2015'te hizmete açmak suretiyle adanın içme, kullanma ve sulama suyu sorununu çözdük. Boru hattında meydana gelen arızayı hava şartlarının elverdiği ölçüde yerli imkanlarla tamamladık. Tarımsal sulama hatlarının açılmasıyla toplamda 71 bin 540 dekar alan sulanabilecek, böylece Kuzey Kıbrıs ekonomisinde yaklaşık 127 milyon lira gelir artışı sağlanmış olacak. Su temini projesinin tarımsal sulama kısmında devam eden çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Şimdi ise bir, yine denizin altından doğal gaz çalışması, iki yine denizin altından kablo ile elektrik enerjisi getirme çalışmalarımızı da ayrıca sürdürüyoruz. Hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ımızı yalnız bırakmayacağız, desteksiz bırakmayacağız.”



Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılacak

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının inşası için Tatar'la da görüştüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Sayın Tatar'a da söyledim. Uygun bir yerde, 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya taşıyalım. Zira bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Anavatan ve garantör Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Kendi canımızdan bir parça olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkleri ile güçlü ve müreffeh bir ortak gelecek kurmak için çok çalışacağız. İşte Azerbaycan'daki gelişmeleri gördünüz, takip ettiniz ve sonunda Azerbaycan hamdolsun, can Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinde 28 yıldır olan topraklarını 44 günde onların işgalinden kurtardı ve şimdi de topraklarına yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar.”

Tatar, Azerbaycan’a gidecek

“Buradan Azerbaycanlı kardeşlerime, kardeş Kuzey Kıbrıs'tan selam gönderiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız buradan Azerbaycan'a bir ziyaret yapmak suretiyle inşallah bu adımı çok daha farklı bir duruma getirecektir. Bizler, tek yürek, tek bilek olduğumuz müddetçe Allah'ın izni ile üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu günlere ulaştıran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman mücahit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Daha nice yıl dönümlerini birlikte kutlamayı Rabbim'den niyaz ediyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.”