Coşkuya ortak oldular

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci yıl dönümü dolayısıyla İzmir ve Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Mendeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl töreni yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kutladıklarını söyledi.

Coşku ve heyecanlarının ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Mendeli, şunları kaydetti:

"Rum-Yunan ikilisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı ile KKTC'nin meşru haklarını görmezden gelerek, bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor ancak bunlar beyhudedir. Çünkü, her platformda dile getirdiğimiz gibi Türkiye ve KKTC'nin kimsenin toprağında zerre kadar gözü yoktur, olmayacaktır. Bunu söylerken hiçbir zaman meşru haklarımızdan feragat etmeyeceğiz."

Mendeli, Türkiye'nin son dönemdeki salgında KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, bu sayede ülke olarak normalleşmeye gittiklerini söyledi.

Çalışarak, üreterek ve markalaşarak parlayan bir ülke olacaklarını vurgulayan Mendeli, "Maraş'ın tamamen açıldığı, ülkemizin Akdeniz'de cazibe merkezi haline geldiği, hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye ile yürüttüğümüz çalışmalarda başarıya ulaştığımız bir ülke olacağız." diye konuştu.

Yoğun katılım oldu

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde bu yıl, Covid-19 salgını ve deprem felaketi nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı İzmir temsilciliği yetkilileri, dernek ve üniversite temsilcileri ile gaziler katıldı.

KKTC İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kavuşan Kıbrıs Türk halkının hiçbir haklı nedene dayanmayan ambargolar altında olmasına rağmen ticari, iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda dünyadan kopmayarak gelişmesini sürdürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının devletine ve geleceğine olan bu güveninin, anavatan Türkiye'nin hiçbir zaman esirgemediği maddi ve manevi desteği sayesinde teminat altına alındığını ifade eden Başaran, KKTC'nin Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümü savunduğunu dile getirdi.