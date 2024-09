‘Büyük hayal’ gerçekleşmedi

Göçmen bürosu tarafından sınır dışı edildikleri için Güney Kıbrıs üzerinden sahte pasaportlarla Almanya’ya gitmeye çalışan Hasan Duman, 17 yaşındaki oğlu D.B.D. ile onlara yardım eden Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan hakkındaki davada karar açıklandı.

Tutuklu yargılanmak üzere 24 Mayıs 2024 tarihinde cezaevine gönderilen sanıklardan 17 yaşındaki D.B.D. 6, diğer 3 sanık ise birer yıl hapse mahkum edildi.

Kararda baba ile oğlunun ailelerinin yanına gitmek için söz konusu suçları işledikleri belirtildi. Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın da aileleri kavuşturmak için suça dahil oldukları kaydedildi.

Yargıç, sanıklar Hasan Duman ile oğlu D.B.D.’nin 20 Mayıs 2024 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Metehan Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’a geçmek maksadıyla Türkiye’de Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan aracılığı ile temin ettikleri sahte Almanya kimlik kartlarını, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

Yargıç, baba-oğul sanıkların sınır kapısında suçüstü yakalandıklarını, akabinde suçla bağlantılı olan Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan da tutuklandıklarını kaydetti.

Yargıç, sanıkların 24 Mayıs 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, Hasan Duman ile D.B.D.’nin sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini, Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın ise sahte belge düzenleme suçundan yargılandıklarını belirtti.

Her davanın olguları kendine has

Yargıç, sanıkların yargılandıkları davalardan suçlu bulunup, mahkum edildiklerini kaydetti.

Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini suçlarının yaygınlaştığına dikkat çeken yargıç, bu tür suçlarının sınır güvenliğini de tehlikeye attığını belirtti.

Yargıç, kamu yararı gereği yaygınlaşan suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesini gerektiğine değinirken, her davanın kendine has olguları olduğunu söyledi.

Yargıç, Hasan Duman ile D.B.D.’nin Almanya’da bulunan ailelerine kavuşmak için söz konusu suçları işlediklerini ifade etti.

Yargıç, Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın da baba ile oğulun ailesine kavuşması için söz konusu suçu dahil olduklarını söyledi.

Yargıç, D.B.D’nin.6 ay, Hasan Duman Mehmet Mercan ve Hulusi Kızılaslan’ın ise birer yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.