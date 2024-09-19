BMW ile uçtu

Suna ERDEN

Gönyeli’de alkollü, dikkatsiz ve süratli araç kullanan 20 yaşındaki Hasan Kalender Yılmaz zincirleme kazaya neden oldu.

Zanlı ilk olarak, yönetimindeki BMW araçla, bir işyeri önündeki park halinde bulunan ZNT 569 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan ZNT 569 plakalı araç, bir işyerinin vitrin camına çarpıp kırdı.

Alkollü sürücünün MP 519 plakalı aracı yine park halinde bulunan LD 105 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

LD 105 plakalı araç da savrularak sağ kısmında park halinde bulunan VV 107 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, tutuklanan Yılmaz, teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Kaza nedeniyle toplam 410 bin liralık maddi zarar oluştuğu açıklandı.

Gece yarısı ortalığı dağıttı

Polis, kazanın 14 Eylül 2024 tarihinde saat 03.30’da Gönyeli’de Doğu Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 85 miligram alkollü içki tesiri altında, MP 519 plakalı BMW marka salon araçla seyreden Hasan Kalender Yılmaz’ın aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Ceremial Dental isimli iş yeri önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol kısmından yol dışına çıktığını ve Aburrahman Enes Şanverdi'nin park halinde bırakmış olduğu ZNT 569 plakalı Ford marka salon aracın sol arka kısmına çarptığını anlattı.

Polis memuru, ileriye doğru savrulan ZNT 569 plakalı aracın, sağ arka kısmı ile Ceremial Dental isimli yerinin ön vitrin camına çarpıp, kırdığını söyledi.

3 araç ve bir iş yeri zarar gördü

Polis memuru, bu esnada MP 519 plakalı araç sürücüsünün ZNT 569 plakalı aracın sağ kısmında bulunan Veli Tekdemir’in sorumluluğunda park halinde bırakılan LD 105 plakalı aracın sol ön kısmına da çarptığını kaydetti.

Polis, LD 105 plakalı aracın ise savrularak, Mohammad Muharib’in (E-39) sorumluluğunda park halinde bulunan VV 107 plakalı Nissan marka salon araca çarptığını belirtti.

Polis memuru, kazada, ZNT 569 plakalı salon araca 150 bin TL, LD 105 plakalı araca 100 bin TL, MP 519 plakalı araca 90 bin TL, vitrin camına 50 bin TL, VV 107 plakalı salon araca ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini kaydetti.

Teminatla serbest kaldı

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

