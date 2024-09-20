Sürpriz olmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bununla birlikte metindeki enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda daha önce sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesajın "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişmesi de dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, yılın dokuzuncu faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu açıklamasında, “enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini” kaydetti.

Kurul açıklamasında, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Banka son beş aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizi yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyordu.

AA'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı da politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.

