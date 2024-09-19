Yazık bu insanlara

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde Sosyal Konutların bulunduğu Matbaacı Fikri Sokakta 3 hafta önce başlatılan altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadı. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayıp, Göçmenköy bölgesine uzanan kazı çalışmaları bölge halkını çileden çıkarttı. Elektrik yeraltı kablosu döşenme çalışmaları kapsamında kazılan çukurlar olduğu gibi bırakıldı. Evlerine girip çıkmakta zorluk çeken vatandaşlar, kendilerince önlem aldı. Bölge sakinleri evlerinden caddeye çıkabilmek için çukurun üzerine tahta parçaları koyarak küçük bir köprü yaptı. Bölge sakinleri, açılan çukurların olduğu gibi bırakıldığını, o günden bu yana ise gelen giden olmadığını dile getirdi. Bölge sakinlerinin yaş ortalamasının 70 civarında olduğunu belirten Göçmenköylüler, “Bazılarımız zorluk yaşıyor. İnsanlar çukurun üzerine tahta koyup evlerinden çıkmaya çalışıyor” diyerek, tepkisini ortaya koydu.

Ne dediler…?

Süheyla Mitsadalı

“Ben 80 yaşındayım ve evime girip çıkmakta sıkıntı yaşıyorum. İki yıl önce pandemi hastanesine elektrik taşımak için evlerimizin önünü kazmışlardı ve aylarca bu çalışmalar sürmüştü. Şimdi de nereye elektrik taşınacağını dahi bilmediğimiz bir çalışma nedeniyle yine evlerimizin önü kazıldı. Kimse bir bilgi vermedi, uyarıda bulunmadı. İki haftayı aşkın bir süredir bu durumla karşı karşıyayız. Evimin önüne tahtayı komşum koydu ve evime girip çıkıyorum.”

Safiye İnce

“Kazı çalışmasıyla ilgili kimse bize bilgi vermedi ve gelip kazıyı yapıp bırakıp gittiler. Burada insanlar evlerine giremiyor ve kapalı olduğu için kazalar da yaşanıyor. Esir gibi mahallede mahsur kaldık. Kime derdimizi anlatacağımızı bilmiyoruz. Benim eşim mühendistir ve yıllarca bu tür alt yapı işlerinde çalıştı ve buradaki işin en fazla 4 günde bu işin bitebileceğini biliyorum iki haftayı aşkın bir süredir burası böyle ve kimse ilgilenmiyor.”

Selçuk Serman

“15 günden fazla bir süre oldu bu çalışma yapıldı ve böylece bırakıldı. Evlerimizin içi toprak içerisinde kaldı ve her gün saatlerce temizlik yapıyoruz. İnsanlar çukurların üzerinden atlayarak evlerine giriyor ve kendi imkanlarımızla evlerimizin önüne eski kapılar ve tahtalar koyduk ve geçiş yapıyoruz. Kimse gelip bakmıyor, kimse burada çalışma yapmıyor. Bütün mahalleli müthiş bir sinir içerisindeyiz. Bu iş böyle devam ederse kürekle bu toprakları çukurların içerisine dökeceğim.”

Meral Adalı

“Pandemi döneminde kapılarımızın önü yine kazılmıştı ancak 3-4 günde bitirip kapattılar. Kablolar hazır değilse 15 gün önce neden kazıyorlar. Arabalarımız sokaklarda başka yerlerde atılı ve biz çocukları torunları okuldan almak veya markete gitmek için işkence yaşıyoruz. Alışverişe gidip gelince poşetlerle o hendeklerin üzerinden atlayıp evimize gidiyoruz. Bir taraftan kazarken bir taraftan da kapatarak çalışmaları yapabilirlerdi. Bu işin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.”

Mustafa Kargılı

“Ben alt yapı çalışmasını yıllar önce yapıyordum ve iddia ediyorum en fazla iki günde bu iş bitmeliydi ancak neredeyse bir ay oluyor buraları kazıldı ve bırakıldı. Bu işi yapan şirkette hayır yok. Belediye kazı olduğundan haberimiz yok diyor. Benim arabam başka yerde ve bir yere gideceğim zaman önce arabama yürümem gerekiyor. Bu tek kelime ile terbiyesizliktir.”

Nurten Erbildim

“Üç haftayı aşkın bir süredir bu sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evimize girip çıkamıyoruz. Bir Allah’ın kulu gelip de bize buradaki çalışmayla ilgili bilgi vermedi ve bir gün evden çıkamadım kazı yapılırken de su hattımı patlattılar iki gün de susuz kaldım. Bu kadar uzun bir süredir bu çalışma neden tamamlanmıyor? Ne bir açıklama yapılıyor ne de burada birilerini görüyoruz. Her birimizin arabası bir köşede atılıdır hatta komşular bile bir biri ile tartışır duruma geldi ,mahallede resmen huzursuzluk yarattılar. Yapılacak bir çalışmaya hiç kimse itiraz etmez ancak mantıklı olan birkaç gün içinde bu çalışmanın tamamlanmasıdır.”

Ahmet Fahri

“Eskiden çalışmalar yapılırken kazı yapılmadan malzemelere hazır olur ve bir yandan kazı yapılırken bir yandan da malzeme döşenir ve kapatılırdı ancak şu anda burayı kazdılar ve üç haftadan fazla oldu kimse burada çalışma yürütmüyor. Gördüğümüz işçilere sorduğumuzda yukarda çalışıyoruz aşağıda çalışıyoruz diyorlar. Çok yeri aradık söyledik ve son çare olarak bu hafta da bitmezse bir kepçe çağırıp hepsini kapatacağım kablo döşeyeceklerinde tekrar kazarlar. Bu çalışmaların bir an önce tamamlanması ve açılan çukurların kapatılmasını istiyoruz.”