Kaynak yaratmalı

Ömer KADİROĞLU

Rum yönetiminin kuzeydeki mülklerin satışıyla ilgili olarak başlattığı tutuklama politikasını değerlendiren vatandaşlar; sorunun takas ve tazminatla çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar; Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması halinde mülkiyet sorununun da çözülmüş olacağını düşünüyor ve bu yönde adım atılmasına destek veriyor.

Tazminatlar için kaynak yaratılması gerektiğini belirten vatandaşlar “KKTC’nin kasasında milyarlarca Euro olmadığı için bu sorun Türkiye’nin yardımlarıyla çözümlenebilir” diyor. Bazı vatandaşlar ise, kuzeydeki Rum mülkleri için tapu verilmesinin yanlış olduğunu ve yaşanan son olaylarla bu yanlışlığın ortaya çıktığını söylüyor.

Ne dediler?..

Günaltay Çalıcı

“Rum yönetiminin bazı emlakçı ve müteahhitleri tutuklamasını doğru bulmuyorum. Kıbrıs’taki mülkiyet sorunu bence takas yöntemi ile de tazminat ödeyerek de çözülebilir diye düşünüyorum ancak KKTC’de milyarlarca Euro mali güç olduğunu da düşünmediğimden bence bu iş takas yöntemi ile çözülebilir.”

Gültekin Yalkıç

“Rum yönetiminin bazı emlakçı ve müteahhitleri tutuklaması yanlış ve ırkçı bir tutumdur. Kıbrıs’taki mülkiyet sorunu iyi bir anlaşma ile çözülebilir. Kıbrıs’ta detaylı uluslararası bir anlaşma artık gerçekleşmelidir. KKTC’de milyarlarca Euro para olmadığı için takas yöntemi ile de bu mülkiyet sorunu çözülebilir.”

Ahmet Zeki

“Rum yönetiminin bazı emlakçı ve müteahhitleri tutuklaması doğru bir hareket değildir. Adada barış isteniyorsa bu tür hareketlerden kaçınılmalıdır. Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu taşınmaz mal komisyonu çalıştırılarak çözülebilir. En kötü ihtimal nihai bir çözümle de bu sorun çözülebilir. Bu adada artık tek çıkar yol çözümdür.”

Mehmet Özoğul

“Rum yönetiminin bazı emlakçı ve müteahhitleri tutuklaması politik bir durumdur. Gazetelerden okuyorum ve doğru bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Herkes güneye gitmeye korkar oldu bu istenilen bir durum değildir. Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu nasıl çözülür bilemiyorum ancak takas yöntemi ile işe yarar diye düşünüyorum. Tazminat için çok büyük bir bütçeye ihtiyaç olacağından en güzel çözüm takastır. Zamanında bizim yönetim Rum mallarında oturanlara koçan vererek hata yaptı.”

Osman Aliusta

“Rum yönetiminin bazı emlakçı ve müteahhitleri tutuklaması bence haklı bir davranıştır. Yasa dışı bir şekilde başkasının mallarını yıllardır satıyorlar. Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu bir an önce çözülmelidir. Takas yöntemi ile de tazminat ödeyerek de bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum. KKTC’de tazminat ödeyecek milyarlarca Euro olmadığından Türkiye’nin de desteği ile bu sorun çözülebilir.”

Halil Azizoğlu

“Rum yönetiminin bazı emlakçı ve müteahhitleri tutuklaması konusunda Rum yönetimini suçlamıyorum. Burada tek suçlu zamanında Rum mallarına koçan veren bizim yöneticilerdir tek suçlu. Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu takas yöntemi ile de tazminat yöntemi ile de ödenebilir ancak KKTC’de milyonlarca Euro ödeyecek güç olmadığından anlaşma içeriğinde bu konu da görüşülüp destek alınmalıdır.”