Tarihte bir ilk

Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevden alınmasına hükmetmesi Güney Kıbrıs’ta büyük yankı uyandırdı.

Rum basını Sayıştay Başkanı’nın görevden alınması haberine gerek manşetlerden gerekse iç sayfalarda geniş yer ayırırken bu olayın ardından yapılan çeşitli açıklamaları aktardı.

Rum basını ayrıca ülke tarihinde ilk kez böyle bir durumun yaşandığına da dikkati çekti.

Görevi sonlandırılan Odisseas Mihailidis ise alınan kararın ardından yaptığı açıklamada bu durumu “kara bir gün” olarak nitelendirdi.

Politis gazetesi ilgili haberi “Sayıştay Başkanı İçin Yüksek Mahkemenin Kararı Saldırgan Uyumsuz Davranış ve Sağduyu Eksikliği Nedeniyle Sonlandırma- Sayıştay Başkanı’nın Görevinin Sonlandırılması, Cumhuriyet Tarihinde İlk-Ağır Nitelendirmelerle İşten Çıkarma” başlıklarıyla verdi.

Gazete, Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin, 8 yargıcın oy birliğiyle aldığı 209 sayfalık kararla, Sayıştay Başkanı Oddiseas Mihailidis’in görevden alınmasını hükmettiğini yazdı.

Kararın, uzun olması nedeniyle, her bir yargıcın ayrı ayrı olarak bölümler halinde okumasıyla açıklandığını yazan gazete alınan kararın içeriğine de geniş bir şekilde yer verdi.

Odisseas Mihailidis: Kara bir gün

Görevinden alınan Odisseas Mihailidis karar sonrasında yaptığı açıklamada “sistemin zaferinden ve yolsuzluk mücadelesinin yenilgisinden” söz ederken “Kıbrıs için kara bir gün” nitelendirmesinde bulundu.

Mihailidis, alınan bu kararın ifade özgürlüğü ve toplumun yolsuzluğun sonlandırılmasına yönelik toplumun talebi için onur kırıcı olduğunu ifade etti.

Koordineli bir çabadan da söz eden Mihailidis, eski Rum Yönetimi Başkanı ve Hukuk Dairesi Başkanı ardından buna katılan şimdiki Rum Yönetimi Başkanı tarafından “harcanmasından” da bahsetti.

Μihailidis, Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ayrıca Sayıştay Başkanlığına “sıkı bir korse ve tıkaç yerleştirdiğini” savundu.

Kendisi tarafından kınanacak ya da aşırı bir davranışın sergilenmediğini söyleyen Mihailidis, bunun; Sayıştay Başkanlığının son on yıl içerisinde hata yapmadığı anlamına gelmediğini ancak Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanıp nitelendirilmesi için yeterli olacak hatalar yapmadığını dile getirdi.

Gazete Mihailidis’in bu açıklamayı mahkeme çıkışında yaptığını anımsatırken Başsavcı Yorgos Savvidis’in karar sonrasında herhangi bir açıklama yapmadığına da dikkati çekti.