İlgiyle izlendi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Grönholm Metodu” oyunu önceki akşam Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluştu.

Verilen bilgiye göre, Girne Arkın Group Fest24 kapsamında sahne alan oyun, Jordi Galceran’ın tarafından kaleme alındı, Hakan Elmasoğlu tarafından yönetildi.

İlgiyle izlenen; Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara ve Nazım Bayraktaroğlu’nun oyuncu kadrosunu oluşturduğu tiyatro oyununun sonunda, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Halil Oktunç oyunculara plaket takdim etti.

Girne Arkın Group Fest 24’te bu akşam Mor ve Ötesi konserine ev sahipliği yapacak. Konser Girne Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de başlayacak. Festivalde 21 Eylül Cumartesi günü “3. Gastro Show” yer alacak. Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri” konsepti gerçekleştirilecek etkinlik saat 17.00’de Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alacak.