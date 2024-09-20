Füze yağdırdı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.

İsrail Ordusu Lübnan'da Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a ait füze bataryalarının vurulduğu gelen bilgiler arasında.

Lübnanlı güvenlik yetkilileri saldırıların 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.

İsrail ordusu ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğunu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediğini aktardı.

Netanyahu 'özel görüşmeler' yaptı

İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu ve Gallant'ın üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının İsrail'in Hizbullah'a karşı "eylemlerinin" ele alındığı "özel bir görüşme" olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, bu görüşmede kuzey sınırı konusundaki "birkaç seçeneğini" sunacağı aktarıldı.

Haberde, ayrıca söz konusu toplantıda İsrail'in Lübnan konusundaki "eylem planının" şekillenmesinin de beklendiği kaydedildi.

Lübnan'a yönelik saldırılar

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.



Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 09:29