Benzeri görülmemiş bir cinayet

Hüseyin ÇİÇEK

Boltaşlı’da “kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı” gerekçesiyle Nihat İlkhan’ın evine ve üzerine yanıcı madde dökerek, ölümüne sebep olan zanlı Hamit Talay, dün yeniden İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlı Kalay’ın “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “kundaklama”, “geceleyin ev açma”, “mülke tecavüz” ve “kasti hasar” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Mahkeme. zanlının 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme salonuna ise feci şekilde katledilen Nihat İlkhan’ın ailesi alınmadı. Mahkeme sonrasında ise acılı aile gözyaşlarına boğularak, adalet çağrısı yaptı.

Sabaha karşı eve girdi

Polis müfettiş muavini İbrahim Kont, zanlının, 4 Eylül 2024 tarihinde 03.04 ile 03.25 saatleri arasında, kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle, Nihat İlkhan’ın Boltaşlı köyünde, kiracı olarak kaldığı 3 odalı kerpiç eve gizlice girdiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odasında uyumakta olan Nihat İlkhan’ın yatağı ile oda içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini anımsattı.

Ağır yaralanan İlkhan’ın, 13 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini hatırlatan polis, zanlının olayın gerçekleştiği saatlerde, Boltaşlı köyüne giriş yaptığının tespit edilmesiyle tutuklanarak, sorgulandığını ve cep telefonunda konu suçu işlediğine dair yazılı ve sözlü mesajların tespit edildiğini bildirdi. Zanlının, 12 gündür soruşturma maksatlı tutuklu bulunduğunu belirten polis, önceki gün ifade veren zanlının, işlediği suçu itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının işlemiş olduğu” taammüden adam öldürme, adam öldürme ve kundaklama” suçlarının müebbet hapis cezası öngördüğünü belirtti ve tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Bu acının tarifi yok

Mahkeme sonrası Nihat İlkhan’ın acılı kız kardeşi isyan etti. Abisinin yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğünü belirten Fadile İlkhan, bugün kendi başlarına gelen olayı herkesin yaşayabileceğini söyledi. Acılarının tarifi olmadığını söyleyen İlkhan, yaşanan olayın bir vahşet olduğunu vurguladı.

İlkhan şu ifadeleri kullandı:

“Herkes acımızı duysun, bugün benim abim öldü, yarın sizin ailenizin de başına aynısı gelebilir… Bu acının bir tarifi yok, acımızı hiçbir şey telafi edemez. Affedilebilir bir bu durum değildir.

Abime bunu yapan arkadaşı... Dedikodu yaptı diye bir insanı diri diri yakmak insanlığa sığmaz.”



