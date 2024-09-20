Muhteşem bir defile olacak

Merakla beklenen Victoria's Secret defilesi, 6 yıl aradan sonra 15 Ekim'de şarkıcı Cher ve Tyla'nın performansı ile geri dönecek. Tüm dünyayı ekranlara kilitleyen Victoria's Secret defilesi, 6 yıl aradan sonra 15 Ekim'de şarkıcı Cher ve Tyla'nın performansı ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum ve Bella- Gigi Hadid kardeşleri tüm dünyaya tanıtan iç giyim devi Victoria's Secret, muhteşem defileleri ile geri dönüyor.

Lüks iç giyim markası Victoria's Secret, özel ekipler, melekler ve şarkıcılar ile hazırladığı 'Victoria’s Secret Fashion Show'u 1995 yılında duyurmuş ve o günden beri ikonik anların ev sahipliğini yapar hale gelmişti.

Geri dönüş defilesinde, efsane şarkıcı Cher, en sevilen şarkılarını seslendirecek