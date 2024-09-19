Eva’ya 56 suçlama

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapma suçlamasıyla tutuklanan Eva Isabella Künzel (49) isimli Alman kadının davası 2 Ekim’e ertelenirken, aleyhinde 56 dava dosyası açıldığı ve emlak satışlarından 169 bin 150 Euro kazandığı iddia edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen dava kapsamında, Αlman emlakçının savunma avukatının, iddianameyi ve Savcılıktan alınan tanık belgelerini incelemek amacıyla bir haftalık erteleme talebinde bulunduğunu yazdı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin, talep üzerine davayı 2 Ekim'e ertelediğini yazan gazete, sonraki duruşmada Alman emlakçının, avukatı Sotiris Argiru aracılığıyla suçlamalara yanıt vereceğini belirtti.

Habere göre, Alman emlakçının avukatı Argiru, mahkemenin yargı yetkisine ve taraf tutmasına ilişkin ön itirazda bulunma niyetini de dile getirdi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Alman emlakçı hakkında ilk iddianamede 56 suçlamanın bulunduğunu, bunlardan 22’sinin “yasa dışı inşaatın yapıldığı arazilerin sahipleri olduğu ve bu durumdan doğrudan etkilenen 22 Kıbrıslı Rum” ile ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre, ilk iddianamede, Alman emlakçı hakkında yedi yıl hapis cezası da isteniyor.

Alman emlakçının “Olive Tree” sitesinden yapılan beş satıştan 169 bin 150 euro elde ettiği iddia edildi.

Alman emlakçı, Esentepe’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:13