Hazine yerine cezaevine

Güzelyurt’a bağlı Bostancı bölgesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklar İlhan Karahan, İbrahim Olgun, Canbulat Bolatcan ve Mahmut Şelale hakkındaki davada dün karar açıklandı. Define ararken detektör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalanan 4 sanık birer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın açıkladı.

Barkın, ülkenin kültürel zenginliği olan eski eserlerin korunmasının öneminin altını çizip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu menfaati göz önünde tutularak caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç Barkın, sanıkların menfaat elde edememiş olmalarını ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmalarını lehlerine değerlendirdiklerini dile getirdi.

Barkın, oybirliği ile 4 sanığa da birer ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.