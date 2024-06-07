Beğeni topladı

Beyarmudu Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği çocuk festivali oldukça renkli geçti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Beyarmudu Belediyesi II. Çocuk Festivali'ne Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan’dan katılım oldu.

FOGEM 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği katkısıyla gerçekleşen festival, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar Festivaldeki konuşmasında, yurt dışından gelen misafir öğrenci ve öğretmenlerine “hoş geldiniz” diyerek, Festivali düzenleyen ve emeği geçen herkesi kutladı.

Ülke tanıtımına katkı yapan bu gibi etkinliklerin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Beyarmudu bölgesinin kalkınmakta ve ekonomik yapısının güçlenmekte olduğunu belirterek, bölgeye sahip çıkarak yatırım yapanları tebrik etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ses sanatçısı ve koro şefi Cem Kafkas yönetiminde düzenlenen Vadili Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun (TSM) konserini dinledi.

Verilen bilgiye göre, Tatar konserin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı ve konsere katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.