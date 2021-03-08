Büyük üzüntü yarattı

Girne’nin tanınan esnaflarından Cengiz Bektaş 57 yaşında hayata veda etti

Büyük üzüntü yarattı
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Girne’nin tanınan simalarından, Bektaş Marketler Direktörü Cengiz Bektaş, 57 yaşında hayata veda etti. Bektaş’ın dün sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Tatlısu’daki evinde rahatsızlandığı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 
Bektaş’ın kalp krizi sonucu öldüğü kaydedilirken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.
Bektaş’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.   
Çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Cengiz Bektaş, iş insanı kimliğinin yanı sıra müzikle de uğraşıyordu. Bağlama ve gitar çalan Bektaş, sanat dünyasında da bilinen bir isimdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 10:59
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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