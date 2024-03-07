Olumlu tablo çizdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ülke yönetimini üstlenmesinin üzerinden bir yıl geçmesi dolayısıyla düzenlediği ve halka hitap ettiği basın toplantısında, bir yıllık icraatlarını değerlendirdiği ve çeşitli açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “Başkana Göre Her Şey Yolunda” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in inandırıcı olmadığına değindi.

Hristodulidis’in bir soru üzerine politikalarıyla değil, ancak yaptığı tercihler ve takındığı tutumlarla ilgili bazı hatalarını kabul ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in öte yandan tüm alanlarda “güzelleştirilmiş bir yönetim imajı” ortaya koyduğunu belirtti.

Hristodulidis’in basın toplantısında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in bir soruya yanıtında “aynı fikirde olmayacağı ve desteklemeyeceği olası bir çözüm planını halkın önüne koymasının söz konusu olmadığını söylediğini” iletti.

Hristodulidis’in basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ise BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın bugünlerde Kıbrıs’a gerçekleştireceği yeni ziyaretine atıfta bulunduğunu ve müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili yeni bir çabanın başlangıcından söz ettiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in “bunun kendi ısrarlı çaba ve inisiyatiflerinin sonucu olduğunu söylediğini” aktardı.

Kendilerinin, her daim Yunanistan hükümetiyle iş birliği içerisinde BM, AB ve tüm önemli uluslararası aktörlere yönelik harekete geçmesinin sonuç getirdiğini savunan Hristodulidis, bugüne kadarki müzakere kazanımlarından yararlanarak, Kıbrıs sorununun iki kesimli, iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesi hedefiyle içtenlik ve kararlılıkla müzakere masasına gelme konusunda iradesini ve buna hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

Arzu ettikleri şeyin açık ve samimi olduğunu da dile getiren Hristodulidis, “işgal birlikleri ve müdahale hakları olmadan, ülkenin tüm yasal vatandaşları için temel insan haklarını sağlayacak bir çözüm aracılığıyla vatanın kurtulmasını ve yeniden birleşmesini istediklerini” iddia etti.

Hristodulidis, ileri sürdüğü Türk tutumunun sonucu olan zorlukları ve meydan okumaları görmezden gelmediğini, bununla birlikte Sayın Holguin’in misyonuna tam bir ciddiyet ve özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin bir fırsat penceresi olarak yaklaştıklarını da sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Gösteriş Festivali” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Hristodulidis’in dün akşam televizyon kanallarından da canlı yayınlanan basın toplantısıyla ilgili değerlendirmelerin doğrulandığını yazdı.

Hristodulidis’in popülaritesinin çöküşü ve vatandaşların hayal kırıklığını gösteren anketlerin verdiği mesajı almadığının görüldüğünü yazan gazete, Hristodulidis’in hatalarını kabul etmediğini, ancak sadece imaj uğruna durumu güzelleştirmeye çalıştığını kaydetti.