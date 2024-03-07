Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. "Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil." diyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Malatya'nın ardından Elazığ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.
Vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu söyledi.
Erdoğan şunları söyledi:
“Bugün Avrupa'sından ABD'ye varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.
Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.
Bizim tek gayemiz sizlere hizmettir. Belediyelerde her biri şanla şerefle geçen 30 yılllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda ise daha önce hayal bile edilemeyen projeleri ülkemize kazandırdık. Rakiplerimizin son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlara kara çalmakla geçiyor. Bizim ak dediğimize kara diyerek yıllarını harcadılar.”
‘Sıkıntıların farkındayız’
Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu ifade etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. "Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil." diyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu ifade etti.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 32 dakika Önce
5 li çete senden önce hemen hemen bir hiçti. Şimdi hepsi en zenginler listesinde. Damadın da öyle. Evlât ve damatların hep uçmuş. Akrabaların da. Dünyada uçak filasu olan en görküsüz lider da sensin. Külliyenin 13 uçak. KKTC nin bir tane bile tok. Rum tarafının da. Ama Rum tarafında liderler değil halk zengin. Senin zıttın.
Doğru Söz - 24 dakika Önce
230 bin din görevlisi var. 99% u çok cahil. Üretime sıfır katkı. Hatta medeniyeti yakalamaya köstek. Sen ve yalakaların devam ederse geri vites devam.
Doğru Söz - 20 dakika Önce
AB bölgesinde enflasyon % 2.5 civarı. Sende 65% diyorsun 110% a. Utanmadan arlanmadan onlarda da enflasyon vardır diyorsun. Hiçbir medeni ülke lideri bunu söyleyenez. Demoktrasi ve akıllı insanlar söyletmez. Adamın anasını bellerler! Bizde demokrasi yok , pek insan da kalmadı.
Doğru Söz - 14 dakika Önce
Belediye başkanların çok iyi iselerdi niye metal eskimesi oldu diye görevden aldın. Bence Kadir Topbaş dürüstü. Sana yedirmemek için direndi. Melih Gökcek ise hep kendi yedi , sana istedigin kadar pay vermedi. Adam AKP belediyeciliğinden milyarder oldu. Niceleri gibi. Zehir zıkkımları olsun. Amin
Akıllılar ÜSS 'de 550-700 puan alırken sen 330-350 aldın. Hiçbir akıllının tenezül bile etmediği Aksaray İTİA sine girdin. 1974. Ve 4 yıllik türkçe akasemiyi 7 yılda bitirdin! Okula da hiç gitmemişin. Solcuları öldürnekle meşguldün. Şimdi en büyük dostun o zamank savaş ettigin zihniyet. Putin. Çin. Sen da Okula gitneden diploma alanlardansın. Dürüst gibilerden olsa gerek. Zamanın Terör eylemleri ile meşguldün. Sen bir tek şeyi keşfettin. Cehaleti kullanmatyı. Cehalet senin velinimetin. Cevherin. Madenin. Ama ülke oyuncak değil. Batırıyorsun. Her gün daha kötü gidiyor. Millet neye lâyıksa o olsun. Amin