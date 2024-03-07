‘Sıkıntıların farkındayız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyledi. "Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil." diyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Malatya'nın ardından Elazığ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların çektiği sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Bugün Avrupa'sından ABD'ye varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. Biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz.

Bizim tek gayemiz sizlere hizmettir. Belediyelerde her biri şanla şerefle geçen 30 yılllık tecrübeye sahibiz. İktidardaki 21 yıllık hizmet yolculuğumuzda ise daha önce hayal bile edilemeyen projeleri ülkemize kazandırdık. Rakiplerimizin son 21 yılı bizi engellemekle, yatırımlara kara çalmakla geçiyor. Bizim ak dediğimize kara diyerek yıllarını harcadılar.”

