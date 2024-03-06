200 bin liralık  zarara yol açtı

Lefkoşa’da bir araç kiralama şirketinde çalışan 20 yaşındaki Samet Kaan Kazancı, başını belaya soktu. Otoparktan izinsiz kiralık araçlardan birini alan zanlı, Ercan yolunda kaza yaptı. Minibüse çarpan zanlının neden olduğu kazada yaralanma olmazken, 200 bin TL’lik maddi hasar oluştu. Ancak zanlı aracı izinsiz aldığı için sigortanın zararı karşılamayacağı belirtildi.

Kazanın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Trafik Şubesinde görevli polis memuru, kazanın 4 Mart 2024 tarihinde saat 17.30 sıralarında Yonca kavşağı - Ercan anayolunda meydana geldiğini söyledi. Polis, yol boyunca ZND 802 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz ve sigorta kapsamaksızın Ercan istikametine doğru kullanan Samet Kaan Kazıcı’nın seyretmekte olduğu yolun 3-5 kilometrelerine geldiğinde dikkatsizliği direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Ali Nane yönetimindeki HK 216 plakalı minibüsün sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını ifade etti.

Sigorta kapsamıyor

Polis, kazanın etkisiyle savrularak yoluna devam eden ZND 802 plakalı aracın yol ortasında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra tekrar savrularak yol içinde durduğunu ifade etti. Polis çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan HK 216 plakalı minibüsün de yolun solunda bulunan akasya ağacına sol dikiz aynası ile çarptıktan sonra sol yan kısmı ile yolun sol kenarında bulunan bariyerlere sürter bir şekilde vurarak durduğunu ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmazken, ZND 802 plakalı araçta 150 bin TL, HK 216 plakalı araçta ise 50 bin TL hasar oluştuğunu söyledi. Polis, zanlının çalıştığı iş yerinden otoparktaki ZND 802 plakalı aracı izinsiz aldığı için sigortanın kazayı kapsamadığını ifade etti.

Polis, zanlının geçmişte küçük hasarla sonuçlanan kazaya da neden olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.