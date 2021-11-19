Lefkoşa’da dün üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Kaza dikkatsiz bir şekilde araç kullanan Tünay Altundağ’ın trafik sıkışıklığı nedeniyle durmak zorunda kalan Doğan Kaşıkcıer yönetimindeki kamyonete çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet de Yiğit Ozan Bozdoğan yönetimindeki araca çarptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Trafik sıkışıklığına kaza eklendi

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 11.45 sıralarında meydana geldi.



Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca PF 863 plakalı van aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Tünay Altundağ, yolun sonunda bulunan Aksoy Çocuk Dünyası önüne geldiğinde, önünde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmak zorunda kalan Doğan Kaşıkcıer(E-35) yönetimindeki JA 546 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.Çarpma sonucu ileri doğru savrulan JA 546 plakalı araç, önünde durmakta olan Yiğit Ozan Bozdoğan(E-25) yönetimindeki GL 022 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile vurdu.Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.