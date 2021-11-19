Diğerleri aranıyor

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir eğlence mekânından çıkan üç kişiye saldırdıkları iddia edilen

Mehmet Haraç ile Şahin Berrak tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iki zanlının aranan 3 kişiyle birlikte saldırdıkları Ömer Faruk Arslan'ın çenesini kırdıkları belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 10:55

Duruşmada iddiaları aktaran polis, kavga olayının 15 Kasım 2021 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa'da Zahra Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının çevresinde yaşandığını söyledi.Polis, Mehmet Haraç ile Şahin Berrak’ın aranan üç kişi ile birlikte bardan çıkıp araç park yerine doğru yürüyen Mehmet Veziroğlu, Musa Kurtdağı ve Ömer Faruk Arslan’a saldırdığını ifade etti.Polis, zanlıların üç şahsı darp ettiklerini; Ömer Faruk Arslan'ın çene kemiğinin her iki yanında kırık oluşmasına neden olduklarını söyledi.Polis, zanlıların önceki gün tutuklandığını, aranan şahıslar olduğunu açıkladı. Polis, çevredeki kamera görüntülerinin inceleneceğini, ifadeler alınacağını belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.