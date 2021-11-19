Kabul edilemez

Suna ERDEN

Gönyeli’de trafik kazası yapan Al Hareth Amin Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam, Mohammad Ms Almeghari ve Mohammad Ms Almeghari, olay yerine giden polis ekibine saldırdı. Alkol ve uyuşturucu kullandıkları düşünülerek, karakola götürülmek istenen zanlılar, polisleri darp etti; birinin burnunu kırdı.

Olayın ardından tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Kasım 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Gönyeli’de Al Hareth Amın Salee, Ahmed Hatem Abdurrahman Azzam, Mohammad Ms Almegharı ve Mohammad Ms Almeghari'nin bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi. Polis, zanlıların olay yerine giden ve kendilerini alıkoymaya çalışan iki polis memurunu, elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmak ve itmek sureti ile darp ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların polis memuru O.Ö.'nün burnunun kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduklarını aktardı.



Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, O.Ö.'nün burnuna hangi zanlının vurduğunun tespit edilemediğini ve bununla ilgili olarak kamera görüntülerinin alınması gerektiğini belirtti.Polis, ayrıca zanlıların tutuklandıktan sonra hareketlerinin normal olmamasından dolayı alkol kontrolü yapıldığını ifade etti. Polis; yapılan kontrolde alkol çıkmadığını, ardından uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri hususu göz önünde bulundurularak, Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülüp vücut muayenelerinin yapıldığını söyledi.Polis memuru, zanlılardan kan örneği alındığını, uyuşturucu testi yapılacağını söyledi.Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu da ifade ederek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.Mahkeme, haklarında ‘vahim zarar, ciddi darp, polisi darp görevinden men ve rahatsızlık’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.