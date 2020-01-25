Hayatı karardı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’de 2019 yılı Şubat ayında 19 yaşındaki kız arkadaşına döve döve tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Baver Çoban hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Tecavüz başta olmak üzere 4 davadan yargılanan sanık 12 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki kararda tecavüz suçlarının giderek arttığı ve toplumu endişeye soktuğu belirtildi. Kararı açıklayan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fusün Cemaller, tecavüz suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü belirtti.

Cemaller, bu tür suçların giderek yaygınlaştığını, kamu vicdanında tepkilere neden olduğunu ve toplumda endişe yarattığını ifade etti.

Olgular aktarıldı

Ozanköy’de meydana gelen tecavüz olayının davasında karar açıklandı.

Kararda öncelikle olgulara değinilirken, sanığın 11 Şubat 2019 tarihinde 20.00- 00.40 saatleri arasında Ozanköy’de futbol sahasının basın ve gözlem odasının tuvaletlerinde kız arkadaşını iki kez darp edip, iki kez de tecavüz ettiği belirtildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı Fusün Cemaller, sanık aleyhine getirilen ve mahkum edildiği birinci dava tecavüz suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü belirtti.

Cemaller, tecavüz suçunun kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenen en ağır suç olduğuna vurgu yaptı. Yasanın tecavüz suçuna öngördüğü ömür boyu hapis cezasının suçunun vahametini ortaya koyduğunu söyledi.

Cemaller, bu tür suçların giderek yaygınlaştığını, kamu vicdanında tepkilere neden olduğunu ve toplumda endişe yarattığını ifade etti.

Başkan Cemaller, sanığın kız arkadaşını iki kez darp ederek, iki kez de tecavüz ettiğini belirtti. Cemaller, tecavüz suçunun darpla birlikte işlenmiş olmasını da ağırlaştırıcı faktör olarak ele aldıklarını vurguladı.

Giderek artıyor

Tecavüz mağduru kızın 19 yaşında olduğunu belirten Cemaller, psikolojik tedavi gördüğünü, 8 seans terapi aldığını, ağır travma ve depresyon yaşadığını ifade etti.

Cemaller, mahkemede tanık olarak dinlenen uzman doktorun mağdur kızın iyileşmediğine dair ifade verdiğini kaydetti.

Başkan Cemaller, tüm bu psikolojik çöküntünün de sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Bu tür suçların her geçen gün arttığına bir kez daha vurgu yapan Cemaller, sanığın 20 yaşında olmasını da dikkate aldıklarını belirterek, yargılandığı dört davanın tümünden suçlu bulup 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.