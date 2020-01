Çelişkili ifade verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 12 Ocak 2020 tarihinde, Thrones isimli eğlence mekânını kurşunlayan zanlılara yardım ettiği iddia edilen belirlenen Bülent Can Şen, gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye şahadet veren polis subayı, Bülent Can’ın kurşunlamayı gerçekleştiren zanlılarla Girne’de görüldüğünü ifade etti.

Polis, zanlının önceki gün tanık olarak ifadeye çağrıldığını ancak çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

Müfettiş muavini Halil Seven, zanlının ifadesinde belirttiği bazı beyanlarının yalan olduğunun anlaşıldığını, kurşunlama olayını gerçekleştiren arkadaşlarının kıyafetlerini sakladığını itiraf ettiğini söyledi.

Seven, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Bülent Can Şen ise “Ben suç işlediklerini bilmiyordum” diyerek suçlamaları reddetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın selameti açısından zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.