Bıçak bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da üniversite kampüsü içerisinde, bir yurdun arka kısmında, tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladığı iddia edilen Libya uyruklu Fares Alibani, dün ek tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 20 Ocak 2020 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, bir öğrenci yurdunun arka tarafında, arasında husumeti bulunan M.A. isimli şahsı göğüs, kalça ve baldır kısımlarından 3 defa bıçaklayarak yaraladığını söyledi. Müştekinin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve taburcu edildiğini belirten Çebi, soruşturmanın tamamlanamadığını, ayrıca olayda kullanılan bıçağın bulunamadığını bildirerek mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.