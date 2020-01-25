Diyalog başlamalı

Politis gazetesine göre Rum Komünist AKEL Partisi lideri Andros Kiprianu, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununa dair diyaloğun yeniden başlaması için inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Bunun paralelinde Türkiye’ye “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra şartlı olarak bazı işbirliklerine niyetli olduğu mantığında özlü teşvikler vermesi gerektiğini” söyleyen Kiprianu “çözümden sonra (Türkiye’nin) bölgedeki bütün ülkelerle ilişkilerinin iyileştirilmesi için arabuluculuk yapılacağı mesajı da verilmeli. Ağırlık Kıbrıs sorununa verilmeliydi, daha çok gerilim ve sorun yaratacak başka şeylere değil” ifadelerini kullandı.

Gazete, Rum yönetiminin son 24 saat içerisinde, Türk tarafının isteğinin doğal gaz ve deniz yetki bölgelerini müzakereye açacak şartları yaratmak olduğunu anladığını yazdı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkların çözümü için diplomatik diyalog yolunun açılması gerektiği açıklamasını hatırlattı.

“Lefkoşa da bu isteğe, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk tarafını Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamaya davetiyle cevap veriyor görünüyor” ifadesini kullanan gazeteye göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu “sorunların çözümü Kıbrıs sorununun çözümünden geçer. Kıbrıs sorununun çözümü için diyaloğun başlaması gerektiği mesajını vermeliyiz” dedi.

Anastasiadis: Diyaloğa hazırım

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis de, 5’inci Holokost Forumu için gittiği İsrail’de yabancı liderlere bölgedeki gelişmeleri anlattıktan sonra “Kıbrıs sorununun çözümü için, Türkiye’nin tehdit ve kanunsuz eylemlerinden uzak, diyaloğa hazırım” mesajı verdi. Anastasiadis, İsrail’de olduğu sırada telefonla aradığı Almanya Başbakanı Angela Merkel’den bu mesajı, bugün gerçekleşecek Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 12:37