Belgeler verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törende, Vakfa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bağış yapanlara madalya ve berat belgeleri takdim edildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Vakfın tanıtım videosu gösterimi ile devam etti. Konuşmaların ardından tören belgelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bağımsızlık mücadelesinin temel taşı

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulduğu günden bu yana Türk milletinin güven ve desteğini arkasına alan TSK Güçlendirme Vakfı’nın, ülkenin savunma sanayisindeki bağımsızlık mücadelesinin temel taşı olduğunu vurguladı.

TSK Güçlendirme Vakfı’nın, halkın dişinden tırnağından artırarak verdiği her kuruşu en verimli şekilde değerlendirmeyi ilke edindiğini, şeffaflık ve kararlılıkla yürüttüğü projelerle ulusal savunma sanayinin stratejik gelişiminde öncü rol oynadığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

“Savunma sanayii, havacılık, güvenlik ve uzay alanında uluslararası sıralamalarda ilk 100’de yer alan Vakıf Şirketleri, Türk savunma sanayii ürünlerinin dünya pazarında bir marka haline gelmesini sağlayarak hepimizi gururlandırmaktadır.

ASELSAN’dan TUSAŞ’a, ROKETSAN’dan HAVELSAN’a, ASPİLSAN’dan İŞBİR’e kadar birçok önemli kuruluşun arkasındaki güç olan Vakıf, Türkiye’nin savunma sanayisinde güçlü, kararlı ve bağımsız kalmasının teminatıdır.”

Huzurun, güvenliğin sebebi TSK'nın adadaki varlığıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra barışın, huzurun, güvenliğin istikrarla devam etmesinin yegane sebebinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) adadaki varlığı olduğunu vurguladı.

Tatar, 1960 Anlaşmaları öncesinde dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun, İngilizlere, “Biz Kıbrıs’ı Osmanlı zamanında İngiltere’ye verdik, Yunanistan’a değil. Dolayısıyla haddinizi bilmeniz gerekmektedir” diyerek, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hevesleri varsa Türkiye’nin mutlaka gereğini yapacağının söylediğini aktardı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’nin milli savunma sanayiindeki başarılarının, Kıbrıs Türkü’nün de gururu olduğunu vurgulayan Tatar, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi firmaların dijital dönüşüm, yapay zeka ve her türlü teknolojik gelişmeyi en iyi şekilde uygulayabildiğini söyledi. Tatar, milli savunma sanayisini bu aşamaya getirenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün destansı mücadelesi tarihte müstesna yerini almıştır

Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türkü’nün destansı mücadelesinin tarihte yerini aldığını vurguladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni’nde konuşma yaptı.

Bayraktaroğlu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törende bulunmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirdi.

Mutlu Barış Harekatı’nda Kıbrıs Türkü’yle omuz omuza savaştıklarını ve birlikte şehit verdiklerini anımsatan Bayraktaroğlu, “Bu topraklarda hem Türk askerinin hem de Türk mücahitlerimizin kahramanlık ve fedakarlığı şanlı tarihimize altın harflerle yazılmış ve Kıbrıs Türkü'nün destansı mücadelesi tarihte müstesna yerini almıştır.” dedi.

Topçu: Vakfın 300 bini aşan bağışçı desteği bulunuyor

Vakfın Genel Müdürü Bilal Topçu da, bağışçılarla bir arada olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, Kıbrıs’ın Türkiye için olduğu kadar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için de çok önemli olduğunu söyledi.

Vakfın yapısı, faaliyetleri ve Kıbrıs’la ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Topçu, kuruluş amaçlarının milli harp sanayisini geliştirerek ve yeni sanayi dalları kurarak harp silah ve gereçlerini temin etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü artırmak için milletin desteğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Tatar ve Öztürkler Bayraktaroğlu’nu kabul etti

Bu arada Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni’ne katılmak üzere KKTC’ye gelen Bayraktaroğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da hazır bulundu.





Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025, 10:06