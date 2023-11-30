Dr Ahmet Boran: Sağlıktaki sıkıntılara dikkat çekti..

Sağlık Bakanlığı önünde tek başına basın açıklaması yapan Dr Ahmet Boran ülke meselelerine dikkat çekti sağlık sistemine eleştiriler getirdi.

Dr Boran Cumhurbaşkanı ve Bakanlara seslenerek "Siz bu ülkede nüfusu bilmiyorsunuz bu çok acı bir gerçek hamile kadınlar perişan oluyorlar, Kanser hastaları sessiz çığlıklar içinde, İlaç zaten yok bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yapancı popülasyonun iyi hesaplanması gerektiğini ifade eden Dr Boran, "Bu sistemde sadece vatandaşlar, yabancılar değil Doktorlarda eziyet çekiyor bu şekilde bu gemi yürümez, Yetkili yetkisizlerin bu becereksizliği karşısında halk olarak sesimizi artık çıkaralım, Allah için iş yapmayı öğrenmeleri gerek bu yetkililerin. İnanın bu ülkede kedi ve köpeklerin Mercedes marka araca binmediği kaldı bu doygunluk niye?" dedi.

Boran, Hükümete çağrı yaparak "Bu düzensizliği düzeltmenin vakti geldi" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 09:39