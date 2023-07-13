Çaldıkları bulunamadı

Girne bölgesinde bir günde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan İlkay Dural dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının çaldığı iki cep telefonuyla bir adet şortun bulunamadığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının poliste tutuklu kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Mahkeme, birçok suçtan sabıkası olan zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis memuru, 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ügemar isimli işletmeye müşteri olarak giren zanlı İlkay Dural’ın kozmetik reyonunda bulunan 120 TL değerindeki erkek deodorantını, şortunun içine saklayıp, kasadan ödemeden çıkarmak suretiyle çaldığını söyledi. Zanlının marketten ayrıldıktan 20 dakika sonra Karakum Halk Plajında denize girdiği için cep telefonunu sahilde bırakan M.S.D.’ye ait bin 500 TL değerindeki Redmi 9 marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının saat 21.00 sıralarında ise Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Dahiliye servisi giriş kısmında, arkadaşı olan Mehmet Parlar'ın 5 bin TL değerindeki Samsung Galaxy A 13 marka cep telefonunu konuşmak bahanesiyle aldığını ancak geri teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve 8 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ancak çaldığı 2 telefonla bir adet şortun bulunamadığını söyledi. Polis, zanlının birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, davaları görülünceye kadar zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.