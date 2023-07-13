Vurdukça vurdu

Lefkoşa’da yaşanan olayda, husumetli olduğu Hasan Koçak’ın banka şubesinde işlem yaptırdığını öğrenen Ercan Kaya, yanına sopa alarak, Hamitköy bölgesine gitti. Zanlı, banka şubesinde kıstırdığı Koçak’a sopayla defalarca vurdu.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, dün “ciddi darp, tecavüzkar alet taşıma, ithale-i lisan, rahatsızlık" suçlarından teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.30 sıralarında Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren bir banka şubesi içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının şubede işlem yapan ve daha önceden husumetli olduğu Hasan Koçak’a saldırdığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulundurduğu 49 santimlik tahta sopayla Hasan Koçak’ın başına ve vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez vurarak, ciddi şekilde darp ettikten sonra, yüksek sesle "gel lan buraya it" demek suretiyle rahatsızlık verip, ithale-i lisanda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın ardından zanlının tutuklandığını, sopanın da emare alındığını söyledi. Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kişinin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.