600 milyon Euro’luk dev yatırım

Macau kökenli Melco şirketi tarafından Limasol’da inşa edilen 14 katlı “City of Dreams Mediterranean casino-resort hotel” düzenlenen görkemli bir törenle resmen açıldı.

Politis gazetesi 500 odası, tasarım mağazaları, spor tesisleri, amfitiyatrosu, yürüyüş parkı, konferans, sergi ve şans oyunu salonları, tematik mimarisi ve lokantaları bulunan kumarhane-resort otelin 600 milyon Euro’ya mal olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ilk, Avrupa’nın en büyüğü olduğu kaydedilen “City of Dreams Mediterranean’ın Güney Kıbrıs’ı yılın tüm zamanlarında tatil yapılabilecek yüksek kaliteli turizm destinasyonu, bölgedeki konferans referans noktası haline getirmeyi ve aralarında Rumların da bulunacağı yüzlerce istihdam yaratarak, Rum ekonomisini sürdürülebilir kalkındırmayı hedeflediği belirtildi.

Fileleftheros haberi “Akdeniz’in Elması Kapılarını Açtı” başlığıyla aktardı.

Hedef Arap ve Türkler

Yılda 300 bin turist garantisi veren ve Güney Kıbrıs’ın ilk Otel-Casino kompleksi olan ‘City of Dreams Mediterranean’ın, daha çok Arap ülkeleri ve Türkiye’den zengin müşteri beklentisi olduğu bildirildi.

Bu amaçla da Lübnan’ın ünlü kadın sanatçısı Nancy Ajran ile konser anlaşması yapıldığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023, 10:30