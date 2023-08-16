Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, vatandaşlardan sonra ülkede yabancı olarak ev sahibi olanların da kaçak işlere başladığını belirtti.

Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kaçak inşaatlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Kaçak inşaat yaptığı tespit edilen bir kişinin belgesini paylaşan Şenkul, “Kaçak inşaata müsaade etmeyeceğiz diyoruz ama birileri bizi sınamaya devam ediyor” dedi.

Şenkul, vatandaşlardan sonra ülkede yabancı olarak ev sahibi olanların da kaçak işlere başladığını belirterek, “Çünkü devlet ciddiyetinden eser yok merkezi idarede” ifadelerini kullandı.

Artık sadece mühür vurmakla yetinmeyeceklerini kaydeden Şenkul, “Belediyemize 1 asgari ücret ceza ödemek isteyen herkes kaçak yapı konusunda şansını denemeye devam etsin” açıklamasında bulundu.

