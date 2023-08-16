Umutlu konuştu

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Türkiye’de katıldığı bir televizyon programında, “Ercan havalimanından doğrudan uçuşların çok uzak olmayan bir gelecekte yapılacağını bekliyoruz” dedi.

Büyükelçi Korukoğlu, yeni havalimanı için “10-12 milyona kadar yolcu ağırlayabilecek kapasitesi vardır” diyerek, yeni terminalin Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesi ne sahip havalimanı olduğuna dikkat çekti.

İngiliz Milletvekili Duncan Smith’in KKTC’ye direkt uçuş yapılması için yaptığı çağrıyı da değerlendiren Korukoğlu, şunları söyledi: “Bu izolasyonların kaldırılmasına yönelik İngiliz milletvekilinin yapmış çağrı çok önemlidir. Bu kadar yatırımın bir nedeni olduğunu tahmin edebilirsiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi Ercan havalimanından doğrudan uçuşların çok uzak olmayan bir gelecekte yapılacağını bekliyoruz.”

Rusya’nın KKTC’de konsolosluk hizmeti veren bir ofis açmasına yönelik kararla ilgili de konuşan Korukoğlu, bunun tanınma anlamına gelmediğini ancak önemli bir karar olduğunu söyledi. Korukoğlu, “Bunun anlamından siyasi bir sonuç çıkarmaya gerek yoktur. Bunun anlamından tanınma olacaktır demeye gerek yoktur. KKTC’de yaşayan Rus vatandaşlarının yaptığı açıklamalardan da memnun olduklarını görebiliriz. 10 binin biraz üzerinde Rus vatandaşının KKTC’de yaşadığını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

