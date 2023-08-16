Çavuş işe hızlı başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, SÜTEK Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurum sorunlarının çözümü yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Çavuş, SÜTEK’in geliştirilmesi için de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Görüşmede, Bakan Çavuş’a, Bakanlık Müsteşarı Ozan Uyanık ile Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.

Kasım’dan Çavuş’a tam destek

Öte yandan Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Geçitkale–Serdarlı Belediyesi Serdarlı Şubesini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne destek belirtti.

Belediye Başkanı Halil Kasım, Çavuş’un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile her zaman birlikte yürümeye hazır olduklarını vurguladı, görevinde başarılar diledi.