Küle döndü

Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu üzerinde dün sabah 10.30 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, Özhan köy çıkışında, Halil Yücebaş’ın kullanımındaki KL 102 plakalı araç muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yanmaya başladı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın tamamen yandığı bildirildi.

Bir araç yangını da Karaoğlanoğlu’nda

Öte yandan Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen yangında ise, Barış Avşar (E-30) kullanımındaki araç seyir halindeyken, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, plastik aksamları ve ön kaputu yanarak zarar gördü ve ısıdan dolayı ön camı çatladı.

