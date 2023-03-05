Arasta canlandı

Ömer KADİROĞLU

Yerli halkın pek fazla uğramadığı ve bu nedenle de Lokmacı kara sınır kapısını kullanarak kuzeye geçen Rumlar ve turistlere dayalı bir ekonomisi olan Arasta bölgesinde canlılık her geçen gün artıyor. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte daha çok Rum ve turisti ağırlayan Tarihi Arasta bölgesi esnafı da bu canlılıktan nasibini alıyor. . Diyalog’a konuşan esnaf, yerli halkın çarşıya gelmediğini, Rumlar ve turistler sayesinde ayakta durduklarını ifade etti. Zaman zaman geçişlerin yetersiz olduğu ve uzun süre sıra beklenmesi durumlarının yaşandığını da ifade eden bölge esnafı kara sınır kapılarındaki geçişleri rahatlatacak çalışmalar yapılmasını talep ediyor.

