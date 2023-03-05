Ömer KADİROĞLU
Yerli halkın pek fazla uğramadığı ve bu nedenle de Lokmacı kara sınır kapısını kullanarak kuzeye geçen Rumlar ve turistlere dayalı bir ekonomisi olan Arasta bölgesinde canlılık her geçen gün artıyor. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte daha çok Rum ve turisti ağırlayan Tarihi Arasta bölgesi esnafı da bu canlılıktan nasibini alıyor. . Diyalog’a konuşan esnaf, yerli halkın çarşıya gelmediğini, Rumlar ve turistler sayesinde ayakta durduklarını ifade etti. Zaman zaman geçişlerin yetersiz olduğu ve uzun süre sıra beklenmesi durumlarının yaşandığını da ifade eden bölge esnafı kara sınır kapılarındaki geçişleri rahatlatacak çalışmalar yapılmasını talep ediyor.
Arasta canlandı
Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda Rum vatandaşı ve turist Lokmacı’dan kuzeye geçti
Ömer KADİROĞLU
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