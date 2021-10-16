Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 18 bin 582 Covid-19 test yapıldı; 102’si yerel 137 pozitif vakaya rastlandı, 62 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 53 bin 801 testle 142

yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vakalardan 3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 32 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Açıklamaya göre, 102 yerel vakanın, 27’si Lefkoşa, 15’i Girne, 44’ü Gazimağusa, 12’si İskele, 4’ü de Güzelyurt bölgesinden.

Covid-19 genel tablo:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.210.450. Toplam Vaka Sayısı: 20.808. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.658. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1068. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1026. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8.”

Aşı ve bileklik



Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün yapılan aşı miktarının ise bin 333 olduğunu kaydetti.Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar şöyle:“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 564.Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6684, Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 67.186.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 53 bin 801 testle 142 yeni vaka belirlendi. Can kaybı yaşanmadı.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 122 bin 137’ye yükseldi.