Canımız ve malımız tehlike altında

Girne’ye bağlı Ağırdağ köyünde 30 Eylül gecesi çıkan ve sabaha kadar süren yangının bilançosu açıklandı. Elektrik hatlarından çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında beş evin, dört aracın zarar gördüğü tespit edildi. Onlarca ağacın küle döndüğü yangında doğada yaşayan canlılar ve kümes hayvanları öldü. Meydana gelen yangının nedeninin ihmal olduğunu belirten Ticaret Odası, yaptığı açıklamada insanların canının ve malının çok ciddi bir tehdit altında olduğunu bildirdi.

Evler, araçlar, hayvanlar zarar gördü

Girne’ye bağlı Ağırdağ köyünde çıkan yangının bilançosu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, cuma günü, saat 23.45 sıralarında, Ağırdağ’da Benek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle, elektrik hatlarının birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, yangın ile ilgili yapılan detaylı incelemede, 2 evin çatısı, bir evin çatı ve pencereleri, bir evin kapı ve pencereleri, klima dış ünitesi ile evin avlusundaki ambar odası, ahşap çardak ve plastik su deposu, kullanılmayan eşyasız bir evin iç kapı ve pencereleri ile 4 aracın zarar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.

İhmalin kanıtı

Yangınla ilgili açıklama yapan Ticaret Odası, cuma gecesi, Ağırdağ gibi merkezi ve güzide bir köyde yaşanan orman yangınının herkesi derinden üzdüğünü, ama üzdüğü kadar da düşündürdüğünü belirtti.

Açıklamada “Her yangından sonra yangının nedenleri üzerinde sonucu belirsiz bir tartışma başlamakta, yeni bir yangına kadar bu tartışma da unutulup gitmektedir” ifadeleri kullanılırken, KTTO, "insanların canının ve malının çok ciddi bir tehdit altında olduğunu kanıtlayan" Ağırdağ yangınının, yaygınların en önemli nedeninin “kamusal yatırımların ve hizmetlerin yetersizliği” olduğunu ortaya çıkardığını bildirdi.

KTTO’nun yazılı açıklamasında, “Orman alanlarından geçen elektrik kablolarının varlığı, kuru ot temizliğinin zamanında yapılmaması, yangına müdahale için yeterli bir gücün ve haberleşme ağının oluşturulmamış olması veya bütün bu konularda alındığı belirtilen önlemlerin başka kamusal görevler gibi 'göstermelik' durumda kalması, yangınların ve yangınlara zamanında müdahale edilememesinin başlıca nedenidir” denildi.