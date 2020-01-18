‘Canlar gidiyor önlem alınmıyor’

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Turunçlu Kavşağı'nda 6 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yahya Amasyalı ve Aysın Amasyalı çiftinin kızlar İlayda Amasyalı dün sosyal medyadan içini döktü.

Anne ve babasını kaybeden İlayda Amasyalı, trafik kazaları nedeniyle devleti ve bakanları suçladı, birçok ölüm yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını ifade etti.

“Lanet yollar yüzünden annesiz babasız kaldık” diyen Amasyalı, büyük acılar yaşamalarına rağmen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars hariç hiçbir yetkilinin hallerini sormadığını ifade etti.

İlayda Amasyalı, ‘Bir ihtiyacınız var mı, ne yapabiliriz diye? soran kimse olmadı. Bizim evimize ateş düştü ancak halen yollarda bir önlem alınmadı” dedi.

İlayda Amasyalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

6 Ekim günü o lanet yol yüzünden anne ve babamı kaybettim. Bizim oturduğu yerden para kazanan devletimiz hala hiçbir şey yapmıyor, yapmayı da düşünmüyor galiba. Bize ‘bir ihtiyacınız var mı? Ne yapabiliriz diye? soran kimse olmadı. Sadece Ayşegül Baybars geldi. Ona da bu yollara tümüne bariyer yapılmasını istediğimi söyledim. Ama olmadı, ta ki bu yol bir can alana kadar… Yine hiçbir şey değişmedi…”

Amcası Yahya Amasyalı’yı kaybeden Melike Amasyalı ise ailesinin yaşadıklarını anlatarak, “Bizim evimize, ocağımıza ateş düştü, canlarımız yandı, hepsi sizin yüzünüzden” şeklinde konuştu.