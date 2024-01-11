Eylem sonuç verdi

Kamuda yetkili beş sendika, dün 16.00’da vergi düzenlemesiyle ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüştüklerini açıkladı.

KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, KTÖS ve KTOEÖS yetkililerinin katıldığı toplantı sonrası, TAK muhabirine açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Bakan Berova’nın kendilerine düzenlemeyle ilgili çeşitli tekliflerde bulunduğunu ifade ederek, şu anda bu teklifleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bengihan sendikaların kendi arasında yaptığı değerlendirme sonrası aldığı kararı yazılı şekilde basın ve kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti.

Başbakanlık önünde mücadele ateşi

Kamuda yetkili beş sendika, çalışanların vergi oranının yüzde 40’a yükseltilmesini öngören düzenlemeye karşı bugün Başbakanlık önünde ortak açıklama yaptı. Söz konusu vergi düzenlemesinin “yasallaşmaması” için her türlü hukuksal ve yasal eylem haklarını kullanacaklarını yineleyen sendikalar, “mücadele ateşi” de yaktı.

Sendikalar, söz konusu düzenlemenin yasallaşmak üzere Meclis’te komiteye sevk edilmesi durumunda da “genel greve” gitme uyarısında bulundu.

Beş sendikanın temsilcileri dün saat 16.00’da Maliye Bakanlığı’nda konuyu görüşmek üzere toplantıya çağrıldıklarını, “uzlaşma adına” herkesle görüşmeye hazır olduklarını da açıkladı.

Sendika temsilcileri ayrıca, Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin iptal edilmesi ve ara emri talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde yaptıkları başvuruda yarın hükümet adına yapılacak savunmanın dinleneceğini belirtirken, Anayasa Mahkemesi’nin kararnameyi iptal edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Başbakanlık önünde eylem

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) temsilcileri, vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili dün Başbakanlık önünde toplandı.

El-Sen, Koop-Sen, Dev-İş, Türk-Sen, Tıp-İş temsilcileri ile CTP Milletvekili Erkut Şahali de beş sendikaya destek vermek üzere Başbakanlık önündeydi.

Kamuda örgütlü beş sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş basına açıklamalarda bulundu.

