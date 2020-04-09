Çarpmadık yer bırakmadı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de sokağa çıkma yasağı uygulamasına rağmen aşırı alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek trafiğe çıkan 30 yaşındaki Birkan Ersiner, önce elektrik direğine ardından yol kenarında bulunan bir karavana çarptı. Gözaltına alınan alkollü sürücünün aleyhinde yasal işlem yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre önceki akşam saat 20.30 raddelerinde, İskele’de, Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde, Birkan Ersiner, 252 promil alkol tesiri altında yönetimindeki

BN 040 plakalı araç ile İskele Ecevit meydanı istikametinden seyrettiği esnada, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Çarpmaya müteakip savrulan BN 060 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde bulunan Fehim Kırmızı’ya ait karavanın sağ yan kısmına vurdu.

BN 040 plakalı araç sürücüsü Birkan Ersiner tutuklanarak aleyhinde yasal işlem yapıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.