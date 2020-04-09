Krizde destek lazım

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldığını söyledi. Gürcafer, bu durumun birçok sektörde işyerlerinin açılması talebinin yükselmesine neden olduğunu belirterek, “Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu husustaki karar siyasi değil bilimsel olmalıdır” dedi.

Gürcafer “Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu hususta son söz ‘ahbap - çavuş’ ilişkilerinin değil, tüm dünyada olduğu gibi bilim insanlarının olmalıdır” dedi.

