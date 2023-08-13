Sıcaklar kavurdu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar nedeniyle yaşamın olumsuz etkilendiği Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçesinde öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Döner ustası Mehmet Erdoğan da yaklaşık 10 yıldır döner ustası olarak çalıştığını belirterek, mesleğinde en çok yaz aylarında zorlandığını söyledi.

Gün içinde siparişin yoğun olduğu saatlerde daha çok zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, "Ocağın olduğu her yerde ayrıca bir sıcaklık var." dedi.

Gölgelik alanda serinlemeye çalışan vatandaşlardan Sabri Ataş, sıcak havadan dolayı işi olmadığı müddetçe saat 16.00'dan önce dışarı çıkmadığını aktardı.

Yaklaşık 10 gündür kentte havanın çok sıcak olduğunu ifade eden Ataş, tarihi surların dibinde gölgede serinlenmeye çalıştığını dile getirdi.

Cadde ve sokaklar boş kaldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise sıcaklık 48 dereceye ulaştı.

Sıcak nedeniyle iş yerlerinin çoğu kepenklerini kapatılırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Vatandaşlar Cizre Nehri kenarında gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Silopi ilçesinde de sıcaklığın etkisini artırdığı öğle saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşlar, soğuk içecekler tüketerek serinledi.

42 derece bunalttı

Batman'da da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Batman'da vatandaşların bir kısmı gündüz saatlerinde dışarı çıkmadı, bir kısmı da parklardaki gölge alanlarda vakit geçirdi.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle çocuklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz havuzlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kentte sıcak havadan etkilenen sokak hayvanları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Gençlerden Abdullah Mat, havanın sıcak olması nedeniyle çok amaçlı spor salonunda kurulan portatif havuzda yüzmeye geldiğini anlattı.



Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 01:12