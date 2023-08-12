Hurda çaldı baraja attı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde İsmail Bilir’e ait ağıla girdiği esnada fark edilerek,

5 kişi tarafından darp edilen Nacit Yavuz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının geçtiğimiz temmuz ayında aynı ağıldan hurda çaldığı acıkılandı. Zanlının ifadesinde çaldığı hurdalardan bir kısmını Gönyeli Barajına attığını söylediği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlı Nacit Yavuz’un “sirkat, ağır bir suç işlemeye teşebbüs, mülke tecavüz” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.05 sıralarında Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde bulunan İsmail Bilir’e ait ağıla girip, mülküne tecavüz ettiğini belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aynı ağıldan 7 Temmuz 2023 tarihinde hurda çaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde çaldığı hurdaları torbayla Gönyeli Barajına attığını ancak yapılan araştırmada söz konusu emareye ulaşamadıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Nacit Yavuz’un 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

