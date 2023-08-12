Her yerde aranıyor

Suna ERDEN

Kaçırıldığına ve darp edildiğine dair sahte video çektirerek, annesine gönderen ve suç ortakları aracılığıyla 70 bin TL isteyen Muhammed Kadir Varan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suç ortağının tespit edildiği belirtildi.

Polis memuru, Muhammed Kadir Varan’ın 31 Temmuz 2023 tarihinde henüz tespit edilemeyen şahıslarla birlikte annesinden 70 bin TL nakit para almak için kendisinin zorla kaçırıldığına dair yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ellerini bağlattığını ve suç ortakları tarafından darp kendi rızasıyla darp edildiğini ve video çektirterek annesine gönderttiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı ve suç ortaklarının videoyla birlikte, “Yarın öğlen 15.00’e kadar vaktiniz var. Oğlunuz parama çökmüş, vermezsen oğlunuz yaşamayacak” şeklinde mesaj da attığını belirtti.

E.Y.’nin kullanımında bulunan telefon hattına whatsapp uygulaması üzerinden yazılı mesaj göndererek 70 bin TL nakit para talep eden zanlılardan, Muhammed Kadir Varan’ın yapılan şikâyet üzerine Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Polis, zanlının cep telefonunun incelendiğini, annesine gönderilen videoyla ilgili bir şahıs tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu şahıs hakkında tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ve annesinin şikayetinin devam ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.