Çarşı zorda

Hüseyin ÇİÇEK

Yılbaşı sonrasında umudunu 14 Şubat Sevgililer Günü’ne bağlayan esnafın bu umudu da boş çıktı. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların ‘hediye için’ para harcayamaz duruma geldiğini belirten Gazimağusa esnafı “ eskiden ufak da olsa bir hediye alan insanları bu yıl çarşıda göremez olduk” dedi.

Parası olanların da büyük ölçüde Güney Kıbrıs’taki çarşıya kaydığını belirten esnaf “hafta sonunda yüzlerce kişi güneydeki alış-veriş merkezlerine giderek parayı orada harcıyor. Bizler de burada dükkan kirasını çıkarmada zorlanıyoruz” diyerek, zor günlerden geçildiğini belirtti.

Ne dediler…?

Salih Oktay

“Ekonominin gidişatı kötü. Türk Lirası sürekli değer kaybediyor, yüksek enflasyon devam ediyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Bu durumda vatandaş ancak mutfak ihtiyaçlarını karşılıyor. İşlerimiz zaten çok kötü durumdadır. Bundan sonra daha da kötüye gitmesini bekliyoruz, durumumuz çok zor.”

Okan Ertürk

“Yılın ilk ayı neredeyse hiç iş yapmadık. Sevgililer Günü için umutlandık ama o da olmadı. Sabah dükkanı açıyor, akşam kapatıyoruz, bazı gün siftah etmiyoruz. Pahalılıktan dolayı insanların alım gücü düştü. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandılar. İhtiyaçlar dışındaki giderleri de eğer paraları yetiyorsa alıyorlar.”

Tahsin Akburak

“ İşler çok az, beklediğimiz gibi değil. Yerli halkta para yok ama turist de yok. Turist geldiği zaman biraz canlanma oluyor, onun haricinde çarşıda iş olmuyor. Bu durumu hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesine bağlıyorum. Zaten Türk Lirasının değeri yok, enflasyon cebimize giren parayı eritiyor, temel ihtiyaçlar dışındaki giderlere para kalmıyor. Dükkan ve ev kiraları ödenemez duruma geldi hem esnaf hem de vatandaş zor durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Jale Altaş

“Kış mevsimi olmasından dolayı yaz aylarındaki gibi turist yok. Turist sayısının az olması direkt çarşıyı olumsuz etkiliyor. Yerli halk zaten geçim derdine düşmüş. Geliri yüksek olan kesim sayısı çok az. Ülkede orta kesim ve yoksul kesim daha fazla. Bu nedenle insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, geri kalan eğlence, kıyafet, alışveriş gibi unsurlar ikinci plana düşüyor. Mesela daha önceleri çarşı oldukça kalabalık olurdu, gece geç saatlere kadar dükkanımızı kapatamazdık, o günleri özledik.”

Hasan Özbil

“ İşler zaten azdı, bir de son yağmurlar, seller, yeni yapılan zamlar ve pahalılık işlerimizi iyice bozdu. Özel günlerde de umduğumuzu bulamıyoruz, durum çok kötü.”

Ahmet Ummanel

“Burada işler yıllar çok kötü. Bir de Sur içine girişler engellendi. Pahalılık var, turist yok. Yani çarşının işi çok zor.”

Yılmaz Parlan

“İşler çok kötü. Bu ekonomik kriz ve pahalılık, tamamen rejimin bir eseridir. Euro para birimi kullanmalarına rağmen Güney Kıbrıs bizden daha ucuzdur. Güneye geçemeyen insanlar bizim taraftan alış-veriş yapıyor ama hediyeye ayıracak paraları kalmıyor. Gidenlerde birçok ihtiyacını güneyden alıyor. Alışverişin çoğu güneye kaydı diyebiliriz.”