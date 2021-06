Çarşıya umut doğdu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sınır kapılarının 4 Haziran tarihinden itibaren karşılıklı giriş-çıkışlara açılmasının esnafı bayram havasına soktuğunu söyledi. Tulga, kapılara yakın işletmesi olan ve 16 aydır siftah yapamayan esnafın, geçişlerin başlamasıyla geleceğe dair umut içerisine girdiğini ifade etti.

Tulga, “Bir esnaf tanıdığım 60 euro ciro yaptığı için çok mutlu oldu. 16 ayın ardından bu küçük meblağ onu mutlu etmeye yetti” dedi.

Tv2020’de Güne Merhaba programına konuk olan Tulga sınır kapılarının açılmasını değerlendirdi. Tulga şunları söyledi:

Lefkoşa Surlariçi’ne gittiğimizde hava değişimi yaşandığını gördük. Duygulu anlar da yaşandı.



Geçtiğimiz Pazar günü de Arasta bölgesinde esnafla görüştüm. Bir esnaf bana, ‘Pazar günleri açmazdım, bugün açtım ve 60 euro ciro yaptım’ dedi.Aslında cirosu çok düşük olmasına rağmen 16 ayın ardından bu kazanç onu çok mutlu etti.Psikolojik olarak motivasyon sağlıyor. Günde kapılardan 8 bini aşkın kişi giriş-çıkış yapıyor.

Umarım her şey düzelir

Kapıların çok uzun süre kapalı kaldığını dile getiren Tulga, “Gereksiz yere süreç uzadı, esnaf sorunlarıyla baş başa kaldı. Çocuklarına harçlık veremedi. Kapıların açılmamasında hiçbir engel yoktu. Nihayetimde açılım kararı her iki tarafın siyasi otoritesi tarafından verildi” şeklinde konuştu.

Tulga, pandemi döneminde herkesin yara aldığını ifade ederek, “Umarın zamanla her şey düzelir” dedi.